Lara Gessler nie śpieszy się ze ślubem. "To kosmetyczna zmiana"

Lara Gessler tydzień temu zaręczyła się ze swoim partnerem, Piotrem Szelągiem. Ale to nie oznacza, że przyszła mama spieszy się do ołtarza. Restauratorka zdradziła, że dla niej bycie żoną to "kosmetyczna zmiana".

Lara Gessler i Piotr Szeląg nie planują ślubu (ONS)