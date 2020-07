Lara Gessler opowiedziała o płci i imieniu dziecka. Nie chce zbyt wiele ujawniać

Lara Gessler , choć jest osobą publiczną, nie komentuje zbyt często swojego życia prywatnego. Informację o ciąży dość długo utrzymywała w tajemnicy, nie pobiegła również do mediów, by opowiedzieć o rozwodzie czy nowym związku: Lara wszystko robi na swoich zasadach! W takim sam sposób mówi o swojej ciąży.

Lara Gessler mówi o ciąży. Wybrała już imię dla dziecka

– Nie mam na co narzekać. Jak czasami słyszę, co się kobietom przydarza w tym czasie, to mogłabym każdemu życzyć takiej ciąży. Znamy płeć, bo za dużo niespodzianek nie ma co mieć. Mamy już imię. Jest tradycyjne, ale wiele osób nie wie, że takie jest. Termin mam na wrzesień, październik. Życzcie mi cierpliwości, siły fizycznej. Żeby było tak, jak jest. Bo jest fantastycznie – poinformowała Lara w rozmowie z Jastrząb Post.