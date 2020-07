Lara Gessler ujawniła płeć dziecka? Zrobiła to w nieoczywisty sposób

Lara Gessler jakiś czas temu poinformowała, że wraz ze swoim partnerem Piotrem Szelągiem spodziewają się dziecka. Restauratorka zdradza niewiele szczegółów dotyczących swojej ciąży, jednak w przypadku płci zrobiła wyjątek. Niewielu nawet się zorientowało, że ogłosiła tę nowinę światu.

Chociaż jest osobą publiczną, to niewiele zdradza ze swojego życia prywatnego. O stanie błogosławionym poinformowała, dopiero gdy brzuszek był już bardzo widoczny. Od tego czasu chętnie pokazuje się z ciążowymi krągłościami, które lubi podkreślać strojem. Jakiś czas temu wzięła również udział w odważnej sesji zdjęciowej upamiętniającej ten stan.

Lara Gessler zdradziła płeć dziecka

Na otwarciu swojej pracowni kulinarnej zdradziła kilka szczegółów, które nurtowały obserwatorów restauratorki. – Nie mam na co narzekać. Jak czasami słyszę, co się kobietom przydarza w tym czasie, to mogłabym każdemu życzyć takiej ciąży. Znamy płeć, bo za dużo niespodzianek nie ma co mieć. Mamy już imię. Jest tradycyjne, ale wiele osób nie wie, że takie jest. Termin mam na wrzesień, październik. Życzcie mi cierpliwości, siły fizycznej. Żeby było tak, jak jest. Bo jest fantastycznie – poinformowała Lara w rozmowie z Jastrząb Post.

Do tej pory płeć dziecka była jednak tajemnicą, aż do pewnego zdjęcia. "Kogucik czy kurka" - zapytała żartobliwie pod zdjęciem z łąki. Fani od razu okrzyknęli, że kurka, co miało symbolizować dziewczynkę. Lara Gessler niejednoznacznie odpowiadała na te komentarze różowymi emotikonami. Na swoim InstaStory podziękowała za tak radosne przyjęcie jej informacji. Przy podziękowaniach również użyła emoji symbolizującą kurkę.

Internauci natychmiast wychwycili sugestie. W komentarzach pojawiło się wiele gratulacji i słowa zachwytu. "Kurka! Super pomysł!", "W dziewczynach siła!", "Kurka jak nic! Będzie miała loki po babci Madzi", "Będzie dziewczynka!" - pisali.

Jedna ze znajomych Gessler zażartowała nawet, że wszystko się idealnie składa, a jej syn Ignacy już czeka, by poznać nową koleżankę. "Ignacy nadal wolny" - sugerowała żartobliwie. "No różnica wieku akurat" - odpowiedziała restauratorka. "To my już szukamy pierścionka" - zakończyła znajoma.

