Lech-Maciejewska o nowotworze. Przekazała nagłą wiadomość

W rozmowie z "Plejadą" przyznała, że to był ogromny cios. Nie umiała sobie poradzić z myślą, że będzie przechodzić przez skomplikowane leczenie, a gdy nie będzie skuteczne, po prostu może odejść. "Zaczął się płacz. Rozpacz. Dla mnie to było jednoznaczne - po prostu umrę albo że czeka mnie bardzo dużo cierpienia" - mówiła.

Blogerka w pełni zaufała lekarzom. Jakiś czas temu przeszła operację, która przebiegła bez komplikacji. Nie kryła wzruszenia. " Łzy. Pełne szczęścia i bólu . Bo boli jak cholera. Przede wszystkim gardło po rurce do intubacji. Rana po operacji nie boli prawie w ogóle, bo dbają tu o to, żeby bolało jak najmniej. Szczęście, bo wszystko poszło jak należy" - informowała na Instagramie.

Miesiąc po zabiegu Lech-Maciejewska przekazała pozytywne wieści. 'Wiele razy wyobrażałam sobie, że dzielę się z wami tą wiadomością. Marzyłam o tym i w końcu to się stanie" - zaczęła. "Nowotwór złośliwy okazał się nim być w pełnej okazałości. To dobra wiadomość w kontekście tego, że operacja była konieczna i nieunikniona, mimo iż straciłam połowę ważnego dla ciała organu " - dodała.

Dzięki szczegółowym badaniom i odpowiedniej decyzji lekarzy nie doszło do przerzutów. "Wycięte węzły w ilości bardzo mnogiej czyste. A to oznacza, że kolega rak nie zdążył się przeprowadzić w inne miejsca " - zaznaczyła.

"To oznacza, że jestem bezpieczna i wracam do pełni zdrowia!" - podkreśliła. To jednak nie koniec jej zmagań z chorobą. Blogerka podkreśliła, że mimo udanej operacji, nadal pozostaje pod stałą opieką lekarzy. Proces powrotu do pełni zdrowia wymaga czasu i cierpliwości. "Oczywiście nadal pozostaję pod opieką lekarzy, którzy zadbają teraz o wyprowadzenie organizmu na prostą po ostatnich przejściach" - wyznała.