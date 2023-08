"Legenda o Narvilu". Dzielny książę pomoże podopiecznym Fundacji Happy Kids

To książka ze wszech miar wyjątkowa. "Legenda o Narvilu" napisana przez Izabelę Biernat by Baśniowa Mowa to opowieść, która wprowadza czytelnika w świat przygód, a przepiękne, ręcznie malowane ilustracje pomagają odnaleźć magiczny klimat baśni i legend. Historia dzielnego księcia Narvila, przed którym zadanie uratowania swej ukochanej krainy – Daliny, pozwalając oderwać się od codziennych problemów, ale także przekazuje ważne wartości i morały, które pobudzą do refleksji.