tusz do rzęs

Legendarny tusz do rzęs teraz w świetnej Promocji. Kupisz go za 14 złotych

Tusz do rzęs 2000 Calorie Max Factor jest teraz w mega promocji. Kupisz go w drogeryjnej sieciówce za niecałe 15 złotych. Maskara zwiększa objętość rzęs, dodatkowo je pogrubia i rozdziela włoski, sprawując, że spojrzenie jest bardziej wyraziste. Przygotowaliśmy również inne propozycje tuszy do rzęs w świetnych cenach.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Efektowne kosmetyki do twarzy, dają niesamowity efekt (Getty Images)