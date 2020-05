Legginsy damskie - wygodne i stylowe modele do 100 zł

Legginsy damskie – jakie wybrać?

Neonowe, uszyte z połyskliwego nylonu, zestawione z dzianinowymi getrami i dopasowanym body – pierwsze legginsy damskie wylansowane w latach 80. przez Jane Fondę dały początek sportowej modzie, która dziś podbija nie tylko kluby fitness. Elastyczne legginsy należą do najwygodniejszych elementów kobiecej garderoby, dlatego co najmniej jeden model znajdziemy w prawie każdej kobiecej szafie. Idealne do noszenia po domu, do wszelakich ćwiczeń, ale też do wykorzystania w miejskich stylizacjach. W swoich ulubionych legginsach możesz bez skrupułów snuć się po domu z kawą, wyjść na zakupy, spacer z psem, a następnie wskoczyć na matę do jogi lub crossfitu! Zastanawiasz się, jakie legginsy wybrać, by cieszyć się pełnym komfortem noszenia i dobrym stylem? Te nylonowe lub poliestrowe będą najlepszą opcją dla sportsmenek. Jeśli żyjesz aktywnie, takie elastyczne spodnie to must have w Twojej garderobie. Bawełniane z powodzeniem wykorzystasz w streetwearowych stylizacjach. A dzianinowe najlepiej wkomponują się w wygodny, domowy strój w klimacie hygge. Markowe czy z sieciówki? Wybór należy do Ciebie, ale wśród naszych propozycji znajdziesz wyłącznie modele do 100zł!