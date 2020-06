Lekarka medycyny estetycznej o Kendall Jenner. "Chyba lubi nici w stylu Foxy eyes"

Kendall Jenner chyba lubi nici w stylu "Foxy eyes". Co sądzicie o tym nowym trendzie?" – napisała na Instagramie Lekarka w Wielkim Mieście, czyli dr Anna Adamczyk. Ten trend kosmetyczny zyskał ogromną popularność dzięki supermodelce Belli Hadid, która swego czasu została uznana za najpiękniejszą kobietę na świecie. Jedną z najbardziej przyciągających cech Belli Hadid są oczy w kształcie migdałów, których formę zawsze podkreśla makijażem. Ma to swoją nazwę, właśnie "foxy" lub "catty". Niewiele osób dostaje taki kształt oczu od matki natury, ale istnieje kilka sposobów na to, by go uzyskać – od operacji po różne techniki makijażu. Istotą wszystkich zabiegów jest fizyczne lub wizualne uniesienie zewnętrznego kącika górnej powieki i lekkie pociągnięcie jej do skroni.