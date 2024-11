Lekarka ostrzega przed zatruciem wodą. Konsekwencje mogą być poważne

- Dlaczego nikt o tym nie mówi? Picie zdrowy jest bardzo zdrowe, ale picie wody w zbyt dużych ilościach i szybko, może przekroczyć zdolność naszych nerek do przetwarzania jej - zaznaczyła w opublikowanym na Instagramie filmiku dr n.med Magdalena Cubała. Okazuje się, że konsekwencje mogą być bardzo poważne.

Specjaliści niemal jak mantrę przypominają o tym, by pić przynajmniej 2 litry wody dziennie. Choć temat ten poruszany jest bardzo często, mało kto mówi o tym, jak ważny jest czas, w którym dostarczamy ją swojemu organizmowi.

Nawodnienie organizmu wspiera wiele ważnych procesów, takich jak transport składników odżywczych, regulacja temperatury ciała, a także prawidłowe funkcjonowanie stawów i systemu trawiennego. Niedostateczne spożycie wody może prowadzić do zaburzeń i negatywnych skutków zdrowotnych, dlatego to niezwykle ważne, by dostarczyć jej odpowiednią ilość.