Gotujesz wodę w takim czajniku? Chemiczka ostrzega

Czajnik jest jednym z tych sprzętów AGD, które znajdziemy w większości polskich domów. Najczęściej gotujemy w nim wodę na kawę, herbatę i najróżniejsze napary. Do wyboru mamy dwa rodzaje czajników: gazowe i elektryczne. Wśród nich są także te z plastiku, które cieszą się wyjątkową popularnością. Dlaczego zdaniem badaczy mogą być szkodliwe?

Jej słowa potwierdza badanie prof. Olivera Jones'a z RMIT University w Melbourne. Wykazało ono, że podgrzewanie 1 litra wody do 100 st. C w czajniku wykonanym z polipropylenu, powoduje uwolnienie ponad 10 mln drobinek mikroplastiku . Tym samym stwierdzono, że mikroplastik jest większym problemem, niż się spodziewano.

Wsyp trzy łyżeczki do czajnika. Wyżre kamień w mig

