WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Gwiazdy + 3 Mama Ginekologginekologwośp oprac. Aleksandra Kisiel 4 godziny temu Lekarz przekonuje: WOŚP zapewnia najlepszy sprzęt Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 28. zachęca Polaków do hojności. W tym roku pieniądze pójdą na zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Do wsparcia WOŚP zachęca dr Wojciech Falęcki, lekarz z teamu Mamy Ginekolog. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie 28. Finał WOŚP ma być niezapomniany – tak zapowiadają władze Wrocławia (123RF, Fot: Materiały prasowe) Sprzęt i szkolenia fundowane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy są najwyższej klasy. Nie ma co do tego wątpliwości i każdy lekarz, który korzysta ze sprzętu "z serduszkiem", to potwierdza. Większość polskich dzieci urodzonych po 2002 roku miało styczność ze sprzętem finansowanym przez WOŚP. To wtedy fundacja wprowadziła program przesiewowego badania słuchu noworodków, który co roku obejmuje blisko 400 tys. dzieci. To tylko jeden z tysięcy powodów, dla których warto wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dr Wojciech Falęcki, znajomy Mamy Ginekolog, wspiera WOŚP Do charytatywnej zbiórki włączył się lekarz ginekolog, dr Wojciech Falęcki, który na Instagramie mówi, jak ważną rolę w szpitalach odgrywa sprzęt i szkolenia, które opłacane są ze środków fundacji. Dodaje, że marzeniem każdego lekarza jest przyjmowanie porodów zdrowych maluchów, ale póki nie jest to możliwe, diagnostyka z najwyższej półki i zaawansowane metody leczenia są bardzo potrzebne. Lekarz namawia swoich obserwatorów do wsparcia WOŚP, nawet bez wychodzenia z domu. Falęcki, który prywatnie przyjaźni się z Nicole Sochacki-Wójcicką, znaną jako Mama Ginekolog, wspomina również o akcji organizowanej przez lekarkę – influencerkę. Mama Ginekolog, która rok temu przekazała na WOŚP ponad milion złotych, w tym roku chce pobić swój rekord. Wszystkie pieniądze pozyskane ze sprzedaży swoich e-booków przelewa na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z pewnością będzie to kwota większa niż w 2019 roku. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne