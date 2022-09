Lekcja wysokiego stylu! Czarne sukienki Małgorzaty Kożuchowskiej

Slip dress, czyli lekka sukienka bieliźniana

W halce z łóżka na ulicę? Czemu nie! Sukienki bieliźniane już od kilku sezonów królują w modzie i wygląda na to, że nie wybierają się na wakacje. Lekkie jak piórko, satynowe i jedwabne sukienki na ramiączkach można wykorzystać na dziesiątki różnych sposobów. Jednym z nich jest sukienka bieliźniana zakładana na bluzkę, top i t-shirt. To nawiązanie do lat 90., które Małgorzata Kożuchowska potraktowała nieco poważniej – wpierając "slip dress" elegancką, jedwabną bluzką. Warstwowe stylizacje z czernią w roli głównej pozwalają eksperymentować z modą w poszukiwaniu swojego modowego DNA.