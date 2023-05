Lekcje Wartości od L’Oréal Paris

Maj jest dla marki L'Oréal Paris miesiącem wartości. W najnowszej kampanii Lekcje Wartości, wystąpiły gwiazdy, które zmagają się z takimi samymi wątpliwościami jak każda z nas. Z podziwem patrzymy na okładki gazet czy ekrany telewizorów i zachwycamy się urodą pojawiających się tam kobiet. Jednak one mają te same problemy, co my. Aktorki Kate Winslet i Elle Fanning w swoich wideo opowiedziały o tym, z czym mierzą się na co dzień i co daje im siłę oraz wiarę, że są tego "warte".