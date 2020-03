Lekkość na stopach. Modne i wygodne buty na wiosnę

Sezon na wiosenne botki zaczyna się czasem nawet już pod koniec lutego. Tegoroczna zima była pobłażliwa, więc granica między czasem, kiedy nosimy typowo zimowe buty, a porą na wiosenne obuwie, lekko się zatarła. Nadal z początkiem dłuższych, jak co roku, mamy większą ochotę na buty lżejsze, jaśniejsze i mniej zabudowane.

Półbuty na wiosnę – proste, ale nie nudne

Daj stopom odpocząć. Kolejny rodzaj butów na płaskiej podeszwie, na które warto tej wiosny zwrócić uwagę to różnego rodzaju półbuty. Choć obuwie często traktuje się jako dodatek, to może równie dobrze ożywić stylizację. Półbuty przywodzą na myśl buty proste, nawet dość nudne. Tymczasem modne półbuty z ciekawych materiałów, z oryginalnymi detalami czy na ciekawej podeszwę (prawdziwy hit) mogą zapewniać komfort sneakersów i odmienić stylizację na równi z awangardową torebką, wzorzystym płaszczem czy ciekawym kolorem włosów. Warto docenić ich potencjał zwłaszcza wtedy, kiedy ciemniejsze, zabudowane ubrania zamieniamy na lekkie, pastelowe stylizacje.

Buty, które pasują do wszystkiego

Nietrudno zauważyć w mediach i na ulicach, że sportowe obuwie nie dość, że stało się alternatywą dla klasycznych, eleganckich butów, to coraz częściej widuje się je zestawione z ubraniami, do których jeszcze do niedawna się go nie nosiło. Jasne sneakersy to buty, których w twojej szafie zabraknąć nie powinno. Nawet jeśli jesteś zatwardziałą fanką szpilek, czółenek i kozaczków na wysokich obcasach, czasem w końcu musisz je zrzucić i zmienić na wygodne, sznurowane buty.