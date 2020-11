Leonardo Di Caprio śledził wieczór wyborczy w USA. Towarzyszyli mu znajomi

Leonardo Di Caprio śledził wieczór wyborczy w USA

Aktor nie jest obojętny również na to, co dzieje się w polityce. W ostatnich tygodniach bardzo zachęcał swoich rodaków do tego, aby oddali głos na swojego kandydata w wyborach prezydenckich. Di Caprio wielokrotnie mówił, że jest to sprawa najwyższej wagi i obowiązek obywatelski.