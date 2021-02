Lepsza niż klocki. Kreatywna zabawka dla dziecka

Myślisz, że długopis 3D to jedynie kosztowna zabawka, która szybko skończy na dnie szuflady? Nic bardziej mylnego. Modele przeznaczone dla dzieci są stosunkowo niedrogie, podobnie jak pakiet wkładów, a sprzęt przeznaczony dla starszych użytkowników daje wiele więcej zastosowań, choć jego cena jest nieco wyższa.

Rodzice coraz chętniej wybierają dla swoich dzieci zabawki, które będą w stanie rozwinąć w nich kreatywne podejście do zabawy, dlatego niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się wszelkiego rodzaju plastikowe i magnetyczne klocki pozwalające tworzyć najbardziej wymyślne budowle. Jeśli jednak poszukujesz czegoś o wiele bardziej elastycznego, postaw na długopis 3D.

Z pozoru przypomina on zwykły długopis, jednak zamiast wkładu ze zwyczajnym tuszem posługuje się on specjalnym filamentem, czyli plastikowym wkładem, który po podgrzaniu zmienia swój stan na bardziej płynny i bardzo szybko tężeje. To pozwala na rysowanie dowolnych kształtów zarówno na płaszczyźnie, jak i "w powietrzu".