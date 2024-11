Najzdrowsza ryba na święta. Lepsza niż karp i dorsz

Miruna, chociaż mniej znana niż dorsz czy karp, zdobywa popularność jako ryba, która spełnia wszystkie oczekiwania smakowe i zdrowotne. To ryba oceaniczna, łowiona w czystych wodach Pacyfiku, przede wszystkim w okolicach Nowej Zelandii i Chile. Cieszy się opinią jednej z najzdrowszych ryb na świecie, co czyni ją idealnym wyborem na święta.

Ważnym aspektem jest to, że miruna nie jest hodowlana . Dzięki temu możemy mieć pewność, że jej mięso nie zawiera szkodliwych substancji powszechnie spotykanych w produktach rybnych pochodzących z hodowli przemysłowych. W Polsce często spotykamy się z miruną patagońską i nowozelandzką.

Miruna jest również znana z wyjątkowo niskiej zawartości rtęci, co czyni ją bezpiecznym wyborem, również dla kobiet w ciąży. Jej mięso jest jasne, prawie białe, co po odpowiedniej obróbce staje się kruche i delikatne, zapewniając doskonałe doznania kulinarne.

Przygotowanie miruny jest proste. Możemy ją przyrządzić na różne sposoby: usmażyć, upiec czy ugotować na parze. Zdolność do zachowania pełni smaku przy niewielkiej ilości tłuszczu to jej ogromna zaleta. Miruna świetnie komponuje się z warzywami korzeniowymi czy sosami, które mogą być odpowiednio dopasowane do świątecznych preferencji smakowych.