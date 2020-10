Leszek Miller z żoną Aleksandrą na premierze filmu "Raz jeszcze raz". Humory im dopisywały

Leszek Miller z żoną

Para chętnie pozowała do zdjęć fotoreporterom – w maseczkach, zgodnie z rządowymi zaleceniami i bez nich. Były szef rządu postawił na luźną elegancję – czarne spodnie zestawił z szarą, błyszczącą marynarką i niebieską koszulą.

Aleksandra Miller zdecydowała się założyć różowy zestaw w stylu Chanel, do którego dobrała czarne dodatki: od bluzki po sporej wielkości pikowaną torebkę Diora. Uwagę zwracały również buty byłej premierowej – a konkretnie kontrastujące brązowe paski.

Do historii przeszła sukienka, którą wdziała na spotkanie z cesarzem Japonii Akihito i cesarzową Michiko w 2002 r. Sukienka była bez rękawów, a do tego z różowymi napisami: "sexy", "pink", "love", "romance". Jej strój, porównywany potem przez złośliwych do podomki, kontrastował z elegancką kreacją cesarzowej. "Proszę nie oczekiwać, że się rozwiodę z żoną z powodu sukienki. Przeciwnie, będę ją wspierał" – tak wtedy Miller skomentował krytyczne uwagi na temat stylizacji ukochanej żony. Para jest małżeństwem od 1969 r. W 2018 r. przeżyli ogromną tragedię – ich jedyny syn Leszek popełnił samobójstwo.