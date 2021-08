Letni hit. 3 powody, dla których pokochasz klapki z klamerkami

Sporo dobrego można powiedzieć o klapkach z klamerkami pod kątem ich wpisania we współczesne trendy. Są bardzo modne i łączyć je można także z ubraniami, którym daleko do luzackiej swobody dresów. Są świetne do zwiewnej sukienki czy szerokich, efektownych spodni, a także włożysz je zgodnie z trendami... na skarpetki. Tu też pomocna będzie praktyczna regulacja. Niektórzy oceniają ten typ obuwia jako szpetny, bo ma budowę nieco szerszą od stopy, przez co wizualnie ją poszerzają, a ten efekt wzmacniają biegnące w poprzek stopy paski. Nie warto się tym przejmować, lecz cieszyć ich wygodą. Faktem jest, że duże i szerokie stopy będą się w nich wydawać jeszcze większe i szersze, ale czy masz siłę się tym głowić, kiedy za oknem ponad trzydzieści stopni?