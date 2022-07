Letnia rutyna pielęgnacyjna nie musi być nudna

Letnia podstawa: dokładne oczyszczenie

Rozpocznij swoją pielęgnację skóry od perfekcyjnego oczyszczenia twarzy dzięki FOREO LUNA™ 3 plus. Wyposażona w termoterapię i pulsacje T-sonic, ta szczoteczka soniczna do twarzy, dzięki swoim wypustkom zapewnia delikatne, ale skuteczne oczyszczanie. Przy okazji eliminuje nadmiar sebum, martwy naskórek, bakterie oraz pozostałości makijażu, aby wydobyć świeżą i czystą skórę. LUNA™ 3 plus oferuje też relaksujący mikroprądowy masaż twarzy z tyłu urządzenia, dla efektu wypoczętej skóry przed wyjściem na wieczorny aperitif!