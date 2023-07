Letnie stylizacje na różne okazje. Trzy propozycje redaktorki

Pod hasłem "na sportowo"

Białe body z zabudowanym dekoltem to w moim przypadku absolutny must have. Noszę go w wielu konfiguracjach, np. do jeansów i klapek na obcasie, pod czarną marynarkę czy w duecie ze zwiewną spódnicą w kwiaty. Jednak ten element garderoby może stać się również bazą sportowego looku.