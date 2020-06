Letnie sukienki plus size. Przegląd nieoczywistych kreacji z sieciówek

Kopertowa sukienka to świetne rozwiązanie dla kobiet, które mają sylwetkę typu jabłko. Lejąca tkanina zasłoni zaokrąglony brzuszek i pełniejsze uda, natomiast dekolt w kształcie litery V, optycznie wyszczupli górne partie ciała w tym ramiona oraz pięknie eksponuje biust. Dodatkowo paski pionowe paski wysmuklą figurę. Kopertowa sukienka świetnie sprawdzi się do pracy - klasycznie i kobieco. Obecnie w sklepie internetowym Mango została przeceniona z 229,90 zł na 137,90 zł.

Rozkloszowana w kwiaty z marszczeniem plus size

Długa sukienka z kolekcji XLNT, wykonana z bardziej ekologicznej wiskozy. Sukienka jest lekko odcinana pod biustem, co sprawia, że ukrywa brzuszek. Dodatkowo marszczony dół i drobna łączka nadaje lekkości sylwetce. Kreacja sięga do kolon i eksponuje łydki, dlatego świetnie sprawdzą się do niej kolorowe koturny. Występuje ona w rozmiarach od L do 3XL (Kappahl, 199,99 złotych).