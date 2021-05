Letnie sukienki tuszujące niedoskonałości figury. Jak dopasować idealny fason do swojej sylwetki?

Panie o pełnych ramionach doskonale wiedzą, że dobór odpowiedniej sukienki, która wizualnie zmniejszy szeroką sylwetkę, to nie lada sztuka. Na szczęście, nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli pełne ramiona są twoim problemem, sięgaj po fasony z luźnymi rękawkami do łokcia lub nawet dłuższymi. Dobrze sprawdzą się także sukienki z rękawami zakończonymi falbanką, które skutecznie odciągają uwagę od obfitych ramion. Podobny efekt dają sukienki z rękawami typu motyl lub innymi, które luźno opadają na ramiona. Wystrzegaj się za to modeli na ramiączkach, z wiązaniem na szyi oraz sukienek z obcisłymi rękawami.