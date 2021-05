Lewandowska dostała prezent od Pazury, gdy była małą dziewczynką. Wzruszające wspomnienie

"Anię znam od dziecka. Spotkałem ją pierwszy raz na planie filmu "Nic śmiesznego". Miała wtedy 11, 12 lat - może mniej. Dostała ode mnie autograf i ma go do dziś, co mnie bardzo zaskoczyło i uwiodło. To wspaniała osoba i cudowna koleżanka" - powiedział Cezary Pazura przy okazji premiery najnowszego filmu, w którym zagrał.