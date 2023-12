"Leży w śpiączce." Tomasz Karolak przekazał dramatyczne wieści

Proszę was tylko o jedno, prześlijcie dla Helenki Karolak, która leży na Banacha taką intencję "Helenka kochamy cię". Ja wiem, kochajmy wszystkie dzieci i chore i zdrowe, ale dzisiaj proszę was, wyślijcie to, pomyślcie "Helenka, Helenka kochamy cię" - zaapelował Tomasz Karolak.