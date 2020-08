Liban: Wybuch w Bejrucie zniszczył jej ślubną sesję zdjęciową. Panna młoda mówi, co wtedy czuła

- Byłam zszokowana, nie wiedziałam, co się dzieje – tak moment wybuchu opisuje Israa Seblani. 29-letnia Libanka znajdowała się wtedy na jednym ze skwerów. To miał być jeden z najpiękniejszych dni w jej życiu. Świeżo upieczona panna młoda pozowała do zdjęć w śnieżnobiałej sukni, kiedy doszło do eksplozji. – Byłam zszokowana, nie wiedziałam, co się dzieje i zastanawiałam się, czy to przeżyję – relacjonowała.