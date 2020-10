Lily James całowała się z żonatym mężczyzną. "Myślę, że ciągle popełniam błędy i czuję, że o to chodzi w życiu"

Aktor, z którym namiętnie całowała się Lily James to Dominic West, znany przede wszystkim z głównej roli w nagradzanym serialu "The Affair", w którym to wcielił się w postać Noah. W projekcji mężczyzna zdradza żonę ze znacznie młodszą kobietą i finalnie porzuca rodzinę. Dominic West chyba takiego zamiaru nie miał, bo po wybuchu skandalu ze zdjęciami, natychmiast pokazał się publicznie z żoną i obdarzał ją gorącymi pocałunkami.