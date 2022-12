Limitowana kolekcja Tatuum x Miś Uszatek i Przyjaciele: Ważne momenty świętuj z Bliskimi!

To już druga odsłona kolekcji TATUUM z Misiem Uszatkiem. Tym razem do kultowej postaci z opowiadań Czesława Janczarskiego dołączają jego przyjaciele – uroczy, lecz lekko roztrzepany zajączek, piesek, serdeczny prosiaczek oraz ich bliscy. Wszystko po to, by podkreślić główny przekaz kampanii - Ważne momenty świętuj z Bliskimi. W kampanii zdjęciowej wystąpiła aktorka Małgorzata Mikołajczak, która dała się poznać widzom w nowej produkcji Netflix'a - serialu "Gry rodzinne". Jej temperament z ekranu możemy oglądać na ujęciach w ciepłych stylizacjach.