Limitowane kolekcje polskich marek na Zalando w nowej kampanii "Z rodzimymi markami wychodzi się dobrze nie tylko na zdjęciu"

"Beyond Season" by Kazar Studio to kolekcja, która przekracza granice sezonów. Marka przełamuje konwencje, redefiniując pojęcie uniwersalnego stylu. W kolekcji prezentowane są ponadczasowe modele butów i torebek, w nieoczywistym wydaniu. Wyróżniają się w niej woskowane kowbojki, które będą idealnym dodatkiem do stylizacji w każdej porze roku oraz oliwkowe klapki na obcasie, które na pewno przyciągną wzrok. Kazar Studio zaprasza do odważnego wkroczenia w nowy wymiar świata mody, który istnieje ponad sezonami.