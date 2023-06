Lipiec to ostatni dzwonek. Emerytura wyższa nawet o 400 złotych

Miesiące, w których przejście na emeryturę się opłaca

Jeżeli nie lipiec, to korzystny będzie jeszcze grudzień i styczeń przyszłego roku. To moment, kiedy emerytura zostanie ponownie podniesiona. 1 marca 2024 r. przeprowadzona zostanie coroczna waloryzacja świadczeń. Jeśli senior złoży wniosek i zacznie pobierać emeryturę w marcu 2024 r., to z niej już nie skorzysta. Marzec to jednak ostatni moment, by otrzymać "trzynastkę", która jest zawsze wypłacana w kwietniu.