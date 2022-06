Lisa Marie Presley nie miała łatwego życia. Śmierć ojca głęboko nią wstrząsnęła

"Mój tatuś nie żyje!" - wykrzykiwała do słuchawki dziewięcioletnia wówczas Lisa Marie, kiedy znalazła ciało swojego ojca w łazience. Leżał przy toalecie, z twarzą do podłogi. Jego ówczesna partnerka, Ginger Alden, nie była w stanie wypowiedzieć nawet słowa. Wtedy Lisa zadzwoniła do jej poprzedniczki, Lindy Thompson. Nie wiedziała, co robić.