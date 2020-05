List do redakcji: "Byłam na konsultacjach przed maturą. Przez 5 godzin zabroniono nam zdejmować maseczki”

Kasia w tym roku przystępuje do matury . Gdy udała się na konsultacje z matematyki, zauważyła, że niesprecyzowanie zasad ochrony zdezorientowało nauczycieli i pracowników szkoły . Chociaż odstęp między ławkami wynosił dwa metry, kategorycznie zabroniono garstce uczniów zdejmować maseczki. Swoją sytuację opisała w liście do redakcji WP Kobieta.

"Poszłam na 5 godzin na lekcje z matematyki, konsultacje przed maturą. Weszłam do szkoły, gdzie ochroniarz od razu kazał mi zdezynfekować ręce. Gdy wchodziłam na górę, pani woźna za mną pobiegła i poprosiła, żebym zdezynfekowała je jeszcze raz. Poza mną pod salą czekało 5 osób, normalnie się przywitaliśmy i stwierdziliśmy, że zdejmujemy maseczki. Kiedy przyszła nauczycielka, kazała nam je znów założyć. Była zdenerwowana" – opowiada Kasia.

"Po jej słowach nałożyliśmy maseczki i przystąpiliśmy do zajęć. Siedzieliśmy w nich 5 godzin bez zmiany, bo nikt z nas nie przewidział, aby wziąć dodatkową maseczkę. Myślę, że nauczycielka bała się, że ktoś na nią doniesie, gdyby pozwoliła nam je ściągnąć. Przyniosła za to każdemu kredę. Przy drzwiach, na pierwszej ławce, stal żel do dezynfekcji rąk. Każdy siedział w oddzielnej ławce, odległość była duża, myślę, że spokojnie były dwa metry. Na pewno ławki wcześniej odkażono, bo widziałam wcześniej panią woźną wychodzącą z sali" – podsumowała.