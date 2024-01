Lista imion najlepszych żon. Tylko pięć pozycji

Grażyna to kobieta, która zna swoją wartość. Jest niezwykle przywiązana do tego, co dla niej najważniejsze – dom, dzieci, rodzina. Bardzo dobrze wie, czego chce i konsekwentnie do tego dąży. Dla swojego męża stanie się godną zaufania partnerką, która będzie go aktywnie wspierać i udzielać mądrych rad. Warto posłuchać takiej żony.