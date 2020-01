WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 2 karolina pisareknajpiękniejsze twarze Joanna Kobylańska 1 godzinę temu Lista najpiękniejszych twarzy. Polska modelka jest przed Arianą Grande Jak co roku TC Candler opublikował ranking 100 Najpiękniejszych Twarzy Świata. Lista występuje zarówno w wersji kobiecej, jak i męskiej. Co ciekawe, w tegorocznym plebiscycie na 50. miejscu uplasowała się polska modelka Karolina Pisarek, która pokonała m.in. Arianę Grande czy Natalie Portman. To już drugi raz, gdy nazwisko Polki pojawiło się w takim rankingu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Karolina Pisarek na 50. miejscu w rankingu "100 Najpiękniejszych Twarzy Świata" (ONS.pl) Jeszcze w czasie trwania jednej z edycji Top Model, gdzie Karolina Pisarek była jedną z uczestniczek, niewiele osób wierzyło w jej sukces. Dotyczyło to zarówno jurorów, jak i pozostałych członków ekipy. Na szczęście aspirująca modelka wielokrotnie udowodniła, że praca w modelingu jest jej prawdziwym powołaniem, czego dowodem może być dwukrotne pojawienie się nazwiska Pisarek w plebiscytach TC Candler. Najpiękniejsze twarze – sukces Karoliny Pisarek Choć Karolina Pisarek nie wygrała finału polskiej wersji Top Model, osiągnęła znacznie większy sukces niż niejeden uczestnik programu. Bardzo szybko po zakończeniu emisji, młoda modelka rozpoczęła pracę w świecie mody. Regularnie pojawia się przed obiektywem wielu znanych i cenionych fotografów, a także gości na okładkach prestiżowych magazynów, np. "Harpers Bazaar" czy "Shape". Pisarek podjęła współpracę ze znaną polską agentką gwiazd Małgorzatą Leitner, która dobrze zadbała o swoją podopieczną. Modelka ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień, m.in. tytuł "It Girl", który otrzymała dzięki wsparciu czytelników "Joy". Jesienią 2018 roku Karolina Pisarek zadebiutowała na wybiegu podczas Fashion Week w Miami. Najpiękniejsze twarze – droga na szczyt polskiej modelki Międzynarodowy sukces Karoliny Pisarek sprawił, że polska modelka została doceniona i nagrodzona tytułem "Modelki Roku" przez Fashion TV. To już prosta droga do dalszego rozwoju kariery w tej bardzo chwiejnej branży. W 2018 roku Pisarek uplasowała się na 91. miejscu "100 Najpiękniejszych Twarzy Świata" i była pierwszą Polką, która kiedykolwiek pojawiła się w tym plebiscycie. Wzmożone zainteresowanie Pisarek pozwoliło jej na podpisanie milionowych kontraktów na kampanie reklamowe! O Polce jest coraz głośniej, więc w najnowszym plebiscycie TC Candler za 2019 rok, Karolina Pisarek znalazła się na 50. miejscu! Nie tylko "poprawiła" poprzedni wynik, ale przede wszystkim pokonała w rankingu mnóstwo znanych gwiazd i celebrytek ze światowego show biznesu. Zobacz także: Skromna Karolina Pisarek: "Wyrosłam na pewną siebie kobietę i jestem otwarta na metamorfozy" Najpiękniejsze twarze – Polka pokonała celebrytki Karolina Pisarek zajmując 50. miejsce w rankingu, pokonała bardzo wiele znanych powszechnie osobowości. Dopiero na 98. miejscu znalazła się piosenkarka Ariana Grande, a na 85. wokalistka Selena Gomez. Natalie Portman pojawiła się na 61. miejscu, aktorka Margot Robbie na 59., natomiast aktorka Sophie Turner dopiero na 52. miejscu. Zwyciężczynią plebiscytu 100 Najpiękniejszych Twarzy Świata 2019 została tajwańska wokalistka k-popu Chou Tzu-yu, zaraz za nią uplasowała się izraelska modelka Yael Shelbia, a podium zamyka tajska raperka Lalisa Monoban. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne