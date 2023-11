Listy do A, czyli o co poprosić, by mikołajkowy poranek był udany?

Listy do A, czyli o co poprosić, by mikołajkowy poranek był udany?

Każdego roku tysiące listów z prośbami i życzeniami trafiają na Biegun Północny. Wiele życzeń związanych jest z biżuterią, która niemal zawsze jest trafionym wyborem. Tym razem to Apart wciela się w rolę pomocnika św. Mikołaja, który ma listę prezentów i pomaga spełniać marzenia.

Mikołajki kojarzą się przede wszystkim jako zapowiedź świąt Bożego Narodzenia. To właśnie wtedy, 6 grudnia obdarowujemy się wzajemnie upominkami. Zazwyczaj są to symboliczne drobiazgi, ale można pokusić się też o coś bardziej wyszukanego lub sentymentalnego. Dzięki temu możemy powiedzieć naszym bliskim, jak bardzo są dla nas ważni. W mikołajkach liczy się nie tylko pomysłowość, ale i zażyczenie sobie prezentu. Jeśli prezent ma być trafiony, warto zawczasu poprosić św. Mikołaja o to, co chcemy otrzymać. Dzięki temu będziemy również wiedzieć, o czym marzy druga osoba. Jak sprawić, by każdy był zadowolony? Możemy napisać list do Laponii, ale pamiętajmy, że Santa Claus ma asystentów na całym świecie! Jednym z nich jest… Apart, który co roku pomaga spełniać nawet najbardziej wysublimowane marzenia. Podpowiadamy, jak napisać list idealny i zawrzeć w nim prośby o… piękną biżuterię.

Drogi św. Mikołaju, marzę o złotej zawieszce

Jestem typową sroką, maksymalistką i kocham wszystko, co złote oraz pełne blasku. Na liście moich życzeń nie może zabraknąć dodatków z żółtego złota z diamentami, szmaragdami czy masą perłową. Moim wielkim marzeniem jest otrzymać zawieszkę Apart w kształcie rozety – zdobiona jest mnóstwem cyrkonii w kolorze czerwieni, różu, purpury, błękitu i kobaltu. Sądzę, że jest to dodatek godny prawdziwej księżniczki. Można nosić go zarówno do czarnych ubrań, jak i stylowych sukienek koktajlowych. W linii są też inne zawieszki, które wspaniale podkreślają dekolt – znajdziesz je, drogi św. Mikołaju, w kolekcji Vintage. Na wszelki wypadek podrzucam inne biżuteryjne inspiracje, takie jak naszyjnik ze znakiem zodiaku, złoty sygnet z motywem drzewa lub pierścionek z cyrkoniami w kształcie znaku nieskończoności. Ponieważ kocham modułową biżuterię, marzę o nowych beadsach – podkowa, kwiat lotosu, wiewiórka, żółw i koliber to świetne połączenie! Przepadam też za klimatami boho, zatem bransoletka z koralikami Miyuki z kolekcji Etno będzie strzałem w dziesiątkę.

Natalia Węgrzynowska w kampanii wizerunkowej marki Elixa/Apart.pl © materiały partnera

Drogi św. Mikołaju, śnił mi się nowy zegarek

Jestem osobą, która uwielbia biżuteryjne szaleństwo i nawet stylistyka zegarka nie może przypadkowa. Bardzo często oglądam program "Top Model" i moją uwagę zawsze zwracają prezentowane tam zegarki z oferty Apart. Są eleganckie, ponadczasowe, a przy tym zawsze nadążają za zmieniającymi się trendami. Sprawdziłam, że można je znaleźć w kolekcjach marki Elixa. Tym razem moją uwagę zwrócił zegarek ze stalową bransoletą w kolorze różowego złota. Ten sam model występuje też w barwach srebra oraz żółtego złota – każdy dostępny jest w linii Elixa Beauty, ale oprócz tego są też linie Elixa: Ceramica, Enjoy i Finesse. A może św. Mikołaju, przyniósłbyś mi smartchwatcha z dotykowym wyświetlaczem LCD i klasyczną różową bransoletką? Posiada m.in. wbudowany stoper, kalendarz, alarm i funkcję odliczania wstecznego. Wspaniale łączy inteligentne funkcje z modową estetyką.

Kampania wizerunkowa marki Arelioni/Apart.pl © materiały partnera

Drogi św. Mikołaju, spraw mi coś z Artelioni

Miksowanie stylów to moja pasja. Zawsze szukam dodatków, które będą współgrały z moimi indywidualnymi oczekiwaniami. Mogą to być np. motywy boho, kwiatowe, w stylu retro albo inspirowane nowoczesną rzeźbą. Odkryłam, że moja osobowość doskonale rezonuje z tym, co można znaleźć w kolekcjach marki Artelioni dostępnej wyłącznie w Apart. Jest tu sporo odcieni przypominających złoto, czerni, bieli oraz masy perłowej i innych kamieni ozdobnych. Moją uwagę zwróciły pozłacane kolczyki z czarnymi detalami i pasująca do tego bransoletka z kolekcji Lady oraz naszyjnik w kształcie półksiężyca, kolczyki koła i zawieszki ze szkłem murano – z kolekcji Chantal. W kolekcji Stones znajdziemy bransoletki z amazonitem, kamieniem księżycowym, tygrysim okiem, a nawet agatem. Pełne blasku dodatki, takie jak pierścionek z hematytem, kolczyki płetwy z markasytami i naszyjnik z kryształami, to z kolei propozycja z linii Shine. Jeżeli mogłabym otrzymać jeden z tych eleganckich dodatków, jakie wymieniłam, będę w siódmym niebie!

Albert Riele Family 1881, nr ref.: 247GA04-SS66M-LN; Apart.pl © materiały partnera

Drogi św. Mikołaju, pamiętaj o mężczyznach

Myślę, że kobiety często skupiają się na swoich potrzebach, ale panowie również nie stronią od bransoletek, sygnetów czy łańcuszków. Takie dodatki dla mężczyzn podkreślają charakter i doskonale pasują do męskiej garderoby. Warto zatem sprawić radość osobie bliskiej swojemu sercu. Z pewnością ucieszy się z zegarka Albert Riele ze skórzaną lub metalową bransoletą. Ciekawe modele są też w kolekcji Aztorin, którą podzielono na trzy kategorie: Sport, Casual i Classic. Każdy miłośnik aktywności fizycznej będzie zachwycony smartwatchem AM:PM – ma wiele inteligentnych funkcji, m.in. pomaga kontrolować tętno i liczbę kroków. A może radość sprawi sygnet z symbolem czaszki, kotwicy lub orła? To świetny wybór dla mężczyzn, którzy nie boją się odważnych rozwiązań. Bezpieczną opcją będą natomiast spinki do mankietu – poza srebrem, złotem i z diamentami są też spinki z onyksem, bursztynem, symbolem kompasu i mechanizmu zegara. Jeśli biżuteria nie wchodzi w grę, można zdecydować się na wieczne pióro lub elegancki długopis z linii Parker. Tego rodzaju upominek z pewnością będzie trafiony.

Płatna współpraca z marką Apart