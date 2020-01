WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Lizzie Velasquez pokazała zdjęcie z przeszłości. Zwróciła uwagę na swój makijaż Lizzie Velasquez to blogerka, która kiedyś została nazwana "najbrzydszą kobietą świata". Aktywistka cierpi na rzadką chorobę, która uprzykrza jej życie. Chociaż na co dzień słyszy nieprzychylne komentarze na swój temat, stara się być motywacją dla innych. Na swoim profilu na Instagramie pokazała, jak wyglądała w przeszłości. Lizzie Velasquez pokazała swoje zdjęcia z przeszłości (Getty Images) Lizzie Velasquez zmaga się z rzadką chorobą. Przez wadę genetyczną nie może przytyć. Z powodu jej wyglądu blogerka często słyszy niepochlebne komentarze na swój temat. Popularność przyniósł jej filmik, w którym pokazała, jakie obrzydliwe i niemiłe wiadomości czyta na swoich profilach w mediach społecznościowych. Lizzie Velasquez pokazała zdjęcia z przeszłości Pomimo ogromnego hejtu, z którym spotyka się na co dzień, Lizzie stara się być pozytywną i uśmiechniętą osobą. Motywuje innych, by nie bali się być takimi, jakimi chcą być. Nawet na zdjęciach ze szpitala uśmiecha się i pokazuje ogromną wolę walki. Niedawno na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcia ze swojej młodości. Pozuje w towarzystwie koleżanek i znajomych. Chociaż wyróżnia się na tle innych dziewczyn, uśmiech i pozytywna energia nigdy jej nie opuszczały. Zdjęcia nie znalazły się tam przypadkowo. Lizzie chciała w ten sposób uczcić urodziny jej kuzynki, która jest jej bratnią duszą od lat. "Kiedyś nosiłaś codziennie opaski na głowę i wszystko, co błyszczy, a ja miałam eyeliner nawet pod oczami. Tak się cieszę, że nasza moda zmieniła się na przestrzeni lat! Wszystkiego najlepszego z okazji 15. urodzin, ty słodka, zabawna, szalona dziewczyno. Tak bardzo cię kocham!" – napisała w opisie pod fotografiami.