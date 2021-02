Lizzo po roku walki z otyłością. Piosenkarka pokazała zdjęcia

Lizzo, a właściwie Melissa Viviane Jefferson, to amerykańska piosenkarka. 32-latka znana jest również ze swojej działalności społecznej na rzecz wszystkich kobiet. Lizzo stara się pokazywać, że samoakceptacja to klucz do szczęśliwego życia i należy dobrze o sobie myśleć niezależnie od tego, jak się wygląda.