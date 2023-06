"Łobuz kocha najmocniej". Wojciechowska mówi o miłości bezwarunkowej

Martyna Wojciechowska jest nie tylko znaną dziennikarką i podróżniczką, ale także matką nastoletniej Marysi. Prowadząca program "Kobieta na krańcu świata" stara się zarażać córkę pasją do odkrywania odległych krajów, a także do pomagania ludziom i zwierzętom. Dziennikarka zachęca do tego też swoich obserwatorów, których zaskoczyła wyznaniem.