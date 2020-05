Long bob to najmodniejsza fryzura w sezonie wiosna/lato 2020. Jest stylowa i łatwa w pielęgnacji

Fryzura, która optycznie wyszczupla twarz

Zaletą fryzury long bob jest niewątpliwie to, że pasuje właściwie to każdego kształtu twarzy. Kobiety o okrągłych rysach twarzy dodatkowo uwielbiają ją za to, że wyszczupla optycznie kształt buzi i podkreśla jej walory. W przeciwieństwie do klasycznego i ponadczasowego cięcia w stylu bob, pozwala na zachowanie bezpiecznej długości do obojczyków i wygląda zadowalająco zarówno przy prostych, jak i naturalnie kręconych włosach. Charakterystyczny dla tego rodzaju fryzury jest przód dłuższy niż tył.