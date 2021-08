Bogusław Linda i Monika Jaruzelska. Co tak naprawdę ich łączyło?

"Co do mojej znajomości z Bogusiem, powiem tylko tyle, że ze wszystkich znanych mi mężczyzn jest najlepszym kompanem do wielogodzinnych leśnych wypraw, nawet w jesienne słoty. I równie wspaniałym kompanem do wieczornych rozmów. Bardzo Bogusia lubię i cenię jako człowieka i aktora’’ - napisała Jaruzelska w książce "Towarzyszka Panienka".