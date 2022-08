Lordsy to jedne z najlepszych butów na jesień. Mamy modele ze sklepów

Już sama nazwa wskazuje, że lordsy to buty wywodzące się z wyższych sfer. Pierwotnie były noszone jako… kapcie i to wyłącznie przez mężczyzn arystokratów. Wykonane z pluszu lub zamszu, idealnie pasowały do satynowych szlafroków i piżam. Lordsy wyszły z domowych czeluści m.in. za sprawą Hugh Heffnera, który wylansował modę na piżamowe zestawy. Dziś te buty rodem z arystokracji noszą zarówno mężczyźni, jak i kobiety i to na wiele sposobów. Najlepiej wpisują się w modę biznesową i wieczorową u panów. Pasują do garniturów zarówno damskich, jak i męskich, ale równie świetnie wyglądają także w zestawieniu z dżinsami i koszulą – smart casual to kwintesencja tego stylu.