Love Skin Food® – kosmetyki tak naturalne, że możesz je jeść!

Marka Love Skin Food® tworzona jest przez kobiety, matkę i córkę, które od lat same żyją w zgodzie z naturą, stosują naturalną, organiczną pielęgnację skóry, spożywają ekologiczną żywność i po prostu celebrują piękno. Marka zrodziła się z prawdziwej pasji oraz zamiłowania do zielarstwa oraz własnego zapotrzebowania na kosmetyki naturalne i zdrowe. Znacznie bardziej skuteczne niż konwencjonalne.

Love Skin Food® to linia skoncentrowanych serum, które tworzone są autorską metodą „M3D”. Oznacza to, że wszystkie rośliny, zioła i kwiaty zatapiane są wielokrotnie w oleju konopnym, w celu wydobycia maksymalnej ilości ich najlepszych właściwości. Proces ten trwa nawet do 24 tygodni. Oleje macerowane, znane również jako oleje infuzyjne, są olejkami nośnikowymi w serum Love Skin Food®. Używane są do wydobycia piękna skóry, dzięki magii zapachów roślin, ziół i kwiatów.