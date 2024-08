Lubi żerować na malinach. Lepiej wyproś go z ogrodu

Owady w ogrodzie mogą być nie tylko pożyteczne, ale również ogromnie szkodliwe. Pomimo że wtyk straszyk jeszcze do niedawna nie cieszył się dużą uwagą, to wiele osób miało z nim kontakt przynajmniej raz.

Wtyk straszyk, zaliczany do pluskwiaków, charakteryzuje się wydłużonym i owalnym ciałem o rdzawym zabarwieniu, osiągającym do 16 mm długości. W sytuacji zagrożenia wtyk straszyk może wydzielać silny zapach, który jest drażniący. Substancja ta, jeśli dostanie się na owoce, może sprawić, że stracą one smak, co wpływa również na jakość przetworów.