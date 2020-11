Lubisz celebrować Boże Narodzenie? W tym roku ubierz choinkę wcześniej

Ubierz choinkę nawet kilka tygodni wcześniej

Ubieranie choinki to jedna z najprzyjemniejszych bożonarodzeniowych tradycji. Dawniej z dekorowaniem iglastego drzewka czekano do samej Wigilii. Odkąd święta znacznie się skomercjalizowały, robimy to zazwyczaj kilka dni wcześniej.