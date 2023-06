Ludzie przecierali oczy? Wyszła w kamizelce "bez pleców"

Co wyróżnia styl Emily Ratajkowski na tle innych gwiazd światowego formatu? Między innymi innowacyjne podejście do mody. Modelka i aktorka lubi odsłaniać "to i owo" oraz kokietować odważnymi wycięciami. Ale jak podkreśla w swojej książce "Moje ciało" - tylko w momencie, w którym sama o tym decyduje. Charakterystycznym elementem stylu modelki o polskich korzeniach są eklektyczne zestawienia, które na wieszaku zupełnie do siebie nie pasują. Ale kiedy "ubierają" sylwetkę gwiazdy, tworzą ciekawe i intrygujące kombinacje, w których kobiecość ściera się z męskim stylem.