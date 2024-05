Ulubiony gadżet erotyczny Polek. Nie ma sobie równych

Autorzy raportu zapytali Polaków także o to, czy kiedykolwiek korzystali z zabawek erotycznych . Twierdząco odpowiedziało 46 proc. respondentów. Co ciekawe, zdecydowanie częściej po erotyczne gadżety sięgają kobiety - ich używanie zadeklarowało 49 proc. ankietowanych.

42 proc. kobiet wskazało, że ich ulubioną zabawką erotyczną są wibratory do stymulacji zewnętrznej. Z kolei 27 proc. mężczyzn wymieniło dildo, a tyle samo wskazało bieliznę erotyczną.

Czyli tzw. luka orgazmu w Polsce wynosi aż 30 pkt proc . Dodatkowo z raportu wynika, że 2 proc. kobiet w ogóle nie osiąga orgazmu , a 14 proc. chciałoby częściej osiągać go podczas zbliżeń . "Spora część pomaga sobie dodatkową stymulacją łechtaczki" - podkreślono.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl