Poznały się w kolejce do toalety. Mąż do dziś nic nie wie

Teresa: Moja Ania najpierw miała być przygodą. Zawsze się uśmiecha zadowolona, gdy to mówię, bo jej zdaniem to oznacza, że jest ekscytującą osobą (śmiech). Trafiłyśmy do łóżka po pijaku. Pewnie bez alkoholu do seksu by w ogóle nie doszło. Wszystko fajnie, rano "wstyd jak sto pięćdziesiąt", nie wiadomo, w którą stronę patrzeć. Jednak wymieniłyśmy się profilami na Facebooku i dzięki temu nie straciłyśmy kontaktu. Najpierw było tak, że trochę gadałyśmy, potem kilka tygodni przerwy i ponowny powrót do kontaktu.