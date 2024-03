Od 34 lat prowadzi kiosk. "Zawsze się śmiałam, że zamknę ostatnia"

Praca na więcej niż etat

Przez pierwsze siedem lat sama prowadziła księgowość, chociaż nie ma głowy do liczb. Niejedną noc miała nieprzespaną - tak ją to męczyło. Kiedy wszedł VAT, zatrudnienie księgowej stało się obowiązkiem, ale kiosk i tak pochłaniał każdą wolną chwilę. - Mieliśmy otwarte od 6 rano do 20. Były lata, gdy pracowałam w ogóle bez urlopu, tylko parę dni, gdy leciałam do Anglii do dzieciaków - mówi Grażyna.