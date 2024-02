Luty przyniesie dużą gotówkę. Te trzy znaki mają na co czekać

Baran zyska dzięki własnym zdolnościom

To znak niezwykle utalentowany i ambitny, jednak pieniądze jakoś się go nie trzymają. Baran ma fantazję i hojną rękę, dlatego często wydaje więcej niż zarabia. W lutym jednak gwiazdy zaczną mu wyjątkowo sprzyjać: szef doceni jego starania, wynagradzając je podwyżką lub długo oczekiwanym awansem, co otworzy przed Baranem zupełnie nowe możliwości. Przedstawiciele tego znaku nie powinni też obawiać się gier losowych. Jeśli od czasu do czasu spróbują szczęścia w totolotku, wszystkie ich problemy się rozwiążą.