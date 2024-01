Współlokatorzy z piekła rodem. Z tymi znakami lepiej nie mieszkać

Pannie najlepiej mieszka się samotnie

Jest to znak dość kapryśny i trudny we współżyciu. Panna lubi, gdy wszystko jest dokładnie tak, jak ona to zaplanowała: każda szklanka czy inny bibelot na swoim miejscu, dywaniki w łazience określonego koloru i cisza nocna o stałej godzinie. Jest bardzo przywiązana do swoich przyzwyczajeń i drobnych rytuałów, więc ciężko jej znieść nawet drobne odstępstwa od rytmu dnia. Osoby urodzone w tym znaku cenią również rygorystyczny, niemal szpitalny porządek, co sprawia, że bardzo trudno sprostać ich standardom. Panny będą najszczęśliwsze, nie dzieląc z nikim przestrzeni.